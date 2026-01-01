Кметът на София Васил Терзиев е внесъл доклад в Столичния общински съвет за приемане на дарение от юридическо лице под формата на труд и услуги за изграждане на шумозащитна стена над мост-естакадата по бул. „Драган Цанков“ над ул. „Тинтява“.

Докладът е публикуван на сайта на СОС и предстои да бъде разгледан на заседанието на 14 май.

Според документа управителят на дружество е заявил намерение да дари на Столичната община проектирането и изграждането на шумозащитната стена на стойност 1 176 579 евро.

В мотивите си дружеството посочва, че надземният участък на метрото в района преминава в непосредствена близост до съществуващи и новостроящи се жилищни сгради, а шумът от преминаващите влакове създава сериозен дискомфорт за живеещите в района.

От компанията отбелязват още, че са собственик на поземлен имот в близост и инвеститор в изграждането на нова жилищна сграда. Според доклада реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на облика на района и за създаване на по-привлекателна и устойчива градска среда.