Полуфиналът на Сезона-Слънце на “Като две капки вода” подари на зрителите на NOVA истински спектакъл с невероятни имитации и страхотни изпълнения. И тази година за победата на финала на най-гледаното шоу за преобразявания следващия понеделник ще се борят всички участници. Първите четирима Емилия, Алекс Раева, Иво Димчев и Даниел Пеев - Дънди ще започнат битката за вота на зрителите с две точки преднина, а останалите петима ще стартират от нулата.

Последната победа в студиото на Сезона-Слънце отиде при Виктор. В образа на Джанет Джаксън той се класира на първо място след гласуването в NOVA PLAY, вота на журито, останалите участници и менторите. След безапелационното изпълнение и хореография на песента “Scream”, Фънки не скри възхищението си: “Аз съм безкрайно изненадан. Не очаквах, че ще се справиш. Това, което направи тази вечер ни накара да станем на крака - Джанет Джаксън беше пред нас.”

Борис постави ударно начало на вечерта в образа на вокалиста на рейв хардкор бандата The Prodigy - Кийт Флинт. Втори на сцената излезе Дънди за паметно превъплъщение като поп дивата Бритни Спиърс, което остави всички със сълзи в очите от смях. Симона заслужи бурни овации, след като показа невероятния си глас като знаменитата Лара Фабиан. Емилия влезе в образа на Софи Маринова, която изказа своето възхищение от първия ред в публиката към въздействащото изпълнение.

Пламена показа огнената си същност като R’n’B кралицата Бейонсе с хита ѝ “Listen”. Веднага след нея Иво Димчев впечатли всички с

отличителните движения и глас не само на легендарния Рей Чарлз, но и на четирите му беквокалистки. Бутонът на късмета изправи Весела Бабинова пред поредния мъжки образ. Тя влезе в кожата на испанския секс символ за няколко поколения Енрике Иглесиас. Невероятен финал постави Алекс Раева като DARA с песента “Bangaranga”, която ще представи България на Евровизия след броени дни. Актьорът с холивудски успех и родината в сърцето - Юлиан Костов се превърна в изненадата на вечерта. Той излезе на сцената за въздействаща имитация на Еминем.

Големият финал на Сезона-Слънце на “Като две капки вода” е в понеделник, 18 май, в зала “Арена 8888 София”. На живо пред 12 000 души звездните участници ще покажат последните си образи, борейки се за титлата “Най-добър имитатор”. Традиционно те сами избират кого да пресъздадат - Емилия ще бъде Паша Христова, Алекс Раева ще изпълни Мадона, Иво Димчев ще имитира Васил Найденов, Дънди ще се превъплъти в AC/DC, Борис ще сложи костюма на Елвис Пресли, Симона ще влезе в света на Кристина Агилера, Виктор ще пее като Джеймс Браун, Пламена ще бъде Лили Иванова, а Весела Бабинова ще се превърне в Лейди Гага. Кой ще бъде големият победител и какви изненади ще видим на големия финал – разберете на 18 май от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (14.05) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде продуцентът на шоуто Кирил Киров - Кико. Той ще ни въведе дълбоко зад кулисите на предаването. Ще разкаже какво говори на Рачков и Геро в слушалките по време на лайв, кои са били най-големите гафове и предизвикателства зад камерите и колко голямо удовлетворение му носи това, което прави. Не пропускайте дванадесетия епизод на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

