Петима души пострадаха при челен удар на два автомобила в началото на Панорамния път след Владая. Инцидентът е станал около 01:24 ч. тази нощ.

На място са изпратени 3 линейки. Пострадалите са трима мъже и две жени.

56-годишен шофьор е в критично състояние с контузия на главата, сътресение на мозъка, открита фрактура на крак и е в шок. Той е транспортиран във ВМА.

Шофьорите от катастрофата на „Хемус“ с десетки нарушения, единият – с положителна проба за дрога

Две бременни жени (на 20 и 21 години) са с контузии на глава, гръден кош и крака. Откарани са в „Пирогов“.

Двама мъже от другия автомобил са прегледани на място – с леки контузии и са оставени без нужда от хоспитализация.