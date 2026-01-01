Мъж заплашил с убийство майка си и дъщерите си и потрошил автомобил с брадва в санданското село Дамяница. По случая се води разследване под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

Образувано е досъдебно производство за противозаконно повреждане на чужда движима вещ и за закана с престъпление против личността, извършени в условията на домашно насилие.

По данни на разследването инцидентът е станал през нощта на 8 май.

Мъж е нанесъл удари с брадва по лек автомобил, собственост на друго лице. В резултат на действията му били счупени предните фарове и светлоотразителен стоп, деформиран бил предният капак, а задният калник бил надраскан.

От прокуратурата уточняват, че мъжът е отправил и закани за убийство към майка си и дъщерите си. Той размахвал брадва и направил опит да включи моторна резачка, с което предизвикал силен страх у близките си.

Мъжът е привлечен като обвиняем за извършените престъпления и е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор. Районната прокуратура е внесла в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

По първоначални данни щетите по автомобила възлизат на около 1500 евро.

Припомня ме, че само преди дни – на 5 май, 48-годишен мъж от петричкото село Микрево беше задържан, след като отправил закани за живота и здравето на 22-годишен местен жител. По информация на полицията нападателят бил във видимо нетрезво състояние, държал остър предмет и впоследствие нанесъл удари с юмруци на младия мъж.