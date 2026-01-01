Митнически служители на ГКПП „Капитан Андреево“ задържаха над 1,3 кг контрабандно злато при проверка на шофьор на товарен автомобил, напускащ страната.

Случаят е от 8 май 2026 г., когато на пункта пристигнал влекач с полуремарке с чужда регистрация. Водачът – 44-годишен турски гражданин, представил редовни документи за превоз на употребявани автомобилни части по маршрут от Литва-България-Турция-Йордания.

Агенция "Митници"

При проверката митническа служителка забелязала неспокойното поведение на мъжа. Последвал личен преглед, при който в двата джоба на якето му били открити малки пакети с изделия от жълт метал.

В част от пакетите митническите служители намерили три отливки и гривна с общо тегло 1071,60 грама, а в останалите - две кюлчета и осем монети с тегло 264,75 грама.

Според експертиза на вещо лице изделията са изработени от злато с различни карати. Общото им тегло е 1336,35 грама, а стойността им възлиза на 113 066,6 евро.

Незаконно пренасяните златни предмети са иззети. По случая е образувано разследване под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково.

Шофьорът е привлечен към наказателна отговорност за опит за контрабанда и за нарушение на валутния режим. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“, както и забрана да напуска пределите на България без разрешение на прокуратурата. Временно е отнет и документът му за задгранично пътуване.