Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус призова засегнатите държави да следват съветите на организацията на ООН относно хантавируса, тъй като мерките за здравна сигурност в различните страни се различават.

„Надявам се, че те ще следват съветите и препоръките, които даваме“, заяви Тедрос на пресконференция в Мадрид. СЗО препоръча 42-дневна карантина и постоянно наблюдение на лицата, които са били в контакт с високорискови случаи, предаде АФП.

Генералният директор на СЗО каза, че „работата ни не е приключила“ по овладяването на хантавируса след евакуацията от круизен кораб, засегнат от смъртоносна епидемия от заболяването.

„Няма признаци, че сме свидетели на началото на по-голяма епидемия. Но, разбира се, ситуацията може да се промени и, предвид дългия инкубационен период на вируса, е възможно да видим още случаи през следващите седмици“, добави той.