Водач на лек автомобил опитал да избяга от полицейска проверка в исперихското село Вазово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 01.20 часа на 11 май служители на РУ-Исперих подали звуков и светлинен сигнал за спиране към „Фолксваген Поло“ с транзитни регистрационни табели. Вместо да изпълни указанията, водачът ускорил в посока село Райнино, навлязъл в земеделска нива, където изоставил колата, избягал и се укрил.

Млад шофьор без книжка се опита да избяга от проверка

Предприети са незабавни издирвателни действия, които довели до установяването му. 45-годишният мъж от Вазово се оказал неправоспособен, а превозното средство – нерегистрирано по надлежния ред.

Започната е проверка по чл.270, ал.1 от НК.