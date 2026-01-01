Гърция осъжда категорично нападението с морски дрон срещу търговски кораб гръцка собственост край бреговете на България, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Гърция, разпространено в платформата Екс.

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Подобни нападения са неприемливи, поставят в опасност човешки живот и представляват сериозна заплаха за корабоплаването, се казва в съобщението.

„Като морска нация Гърция придава особено голямо значение на морската сигурност и остава твърдо ангажирана с международното право, включително морското право. Изразяваме солидарност с България и подчертаваме, че от отговорните трябва да бъде потърсена сметка“, се казва в изявлението на гръцкото Министерство на външните работи.

Световните агенции: Дронове удариха два търговски кораба край България

Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз Contship Jet, собственост на гръцка компания, беше ударен с морски дронове вчера в българската изключителна икономическа зона в Черно море и потъна. Екипажът, състоящ се от 18 моряци, беше спасен и откаран във Варна от кораб на Българските военноморски сили.