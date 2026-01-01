Роден с тегло едва 750 грама в края на петия месец от бременността, почти четири месеца преди термина, Антонио успява да спечели битката за живота си благодарение на лекарите от УМБАЛ Бургас. Сега момчето е на година и десет месеца, расте и се развива като всяко друго дете. След тежкото начало и месеците, прекарани под грижите на неонатолозите, Антонио отново се върна в болницата заедно с родителите си, но този път само за контролен преглед.

Историята му е пример за напредъка на съвременната медицина, която вече дава шанс за живот и нормално развитие дори на деца, родени с екстремно ниско тегло и в изключително ранна гестационна възраст.

Само допреди няколко години подобни случаи са били на границата между медицинските определения за раждане и аборт. Според действалите тогава стандарти бебе, родено преди 26-ата гестационна седмица и с тегло под 800 грама, е трябвало да преживее поне три денонощия, за да бъде регистрирано като живородено. Ако не успеело, случаят се е отчитaл като аборт.

Днес развитието на неонатологията позволява на специалистите не само да спасяват живота на толкова недоносени деца, но и да им осигуряват възможност да растат без тежки последици от преждевременното раждане.

„Истинският успех на нашата работа не е просто детето да оцелее, а да живее без усложненията и последиците от преждевременното раждане и изключителната незрялост на тези деца“, посочва д-р Стилияна Томова, началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас.

Тя е лекарят, който проследява състоянието на Антонио от раждането му до момента.

УМБАЛ Бургас

Още три бебета под един килограм са под грижите на лекарите

Докато Антонио вече расте и опознава света извън болничните стени, в Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас медицинските екипи се грижат за още три бебета с тегло под един килограм.

Всеки ден е изпитание както за новородените, така и за специалистите, които се грижат за тях. Състоянието им изисква непрекъснато наблюдение, специализирана апаратура и изключителна прецизност, тъй като дори незначителна промяна може да се окаже решаваща.

Отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас разполага с най-високото, трето ниво на компетентност. Това позволява там да бъдат лекувани новородени с екстремно ниско тегло, тежка недоносеност и сериозни здравословни проблеми.

Всяка година около 300 бебета, или близо 20% от всички новородени в УМБАЛ Бургас, се нуждаят от специализирани медицински грижи заради недоносеност, увреждания или други усложнения.

За част от тях престоят в болницата продължава седмици, а понякога и месеци, преди състоянието им да позволи да бъдат изписани и да се приберат при семействата си.

Зад всеки подобен случай стоят усилията на лекари, акушерки и медицински сестри, които ежедневно се грижат за най-малките и уязвими пациенти.

Антонио вече е преминал през този труден път. На година и десет месеца той расте, играе и опознава света като всяко друго дете.

А за специалистите, които преди близо две години са се борили за живота му, най-големият успех е, че момчето се е върнало в отделението не като пациент в критично състояние, а като здраво и щастливо дете.