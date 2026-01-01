Проектът на Закон за държавния бюджет за 2027 година вероятно ще бъде представен през следващата седмица, ако правителството е завършило всички разговори, които води с Европейската комисия (ЕК) относно неговите парамeтри. Това стана известно от думите на вицепремиера Атанас Пеканов, който говори пред журналисти след участието си във форума "Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи".

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По думите му Министерството на финансите води разговори с ЕК относно параметрите на бюджета за следващата година, като в следващите дни се очаква той да бъде представен. Пеканов посочи, че изискванията на ЕК не касаят само размера на дефицита, а и с какъв темп нарастват разходите през следващата година. Поради това освен предприетите оптимизации в дадени министерства, се предвиждат и други оптимизации, които да влязат в сила през 2027 година, за да се намалят разходите.

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Пеканов посочи, че според настоящите правила на ЕК страните в процедура по прекомерен дефицит трябва да демонстрират усилия всяка година за оптимизация на разходите. В същото време обаче управляващите работят да защитят социалната програмата на правителството, която касае доходите, пенсиите, заплатите на учители и лекари, каза вицепремиерът.

По думите му страните в процедура по свръхдефицит излизат от нея за две-три години. При заварения дефицит от над 5 на сто, няма страна, която веднага да го смъкне под 3 на сто от брутния вътрешен продукт, добави той.