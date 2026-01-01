Сигналите за опити за неправомерно осигуряване на гласове се увеличават в дните преди втория тур на президентските избори, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Той говори пред журналисти, след като участва в церемонията в Академията на МВР, на която курсантите от випуск 2026 във факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ получиха своите дипломи.

„В последните дни се активизират и все повече сигнали получаваме в тази посока“, посочи Демерджиев. Той призова участниците в изборите да запазят коректния тон и да не прибягват до подобни практики.

По думите на министъра има сигнали за опити за генериране на гласове, особено в подкрепа на една от кандидатските двойки, но той отказа да коментира конкретни участници.

Демерджиев подчерта, че МВР работи по всеки постъпил сигнал и предприема действия, когато информацията се потвърди. Той уточни, че не всички сигнали се оказват основателни, но полицията ще реагира решително при установени нарушения.

Според министъра органите на реда следят както лица, за които има информация от предишни избори, така и нови участници, които досега не са били известни на полицията.

Вътрешният министър коментира и разследването, касаещо кметовете на Белица и Сунурларе.

Демерджиев допусна, че кръгът на замесените лица и обвиняемите може да се разшири заради мащаба на разследваната дейност. Той посочи, че след като прокуратурата и съдът са приели, че има достатъчно доказателства, е възможно разследването да обхване и други участници.

На въпрос за проверките на кметове министърът отхвърли твърденията, че МВР се насочва само към представители на една политическа сила. „Ние не подбираме кметовете по това дали са на ДПС или са на друга политическа сила“, заяви Демерджиев според предоставената транскрипция.

Той обясни, че структурите на МВР проверяват обществени поръчки и дейности, при които има съмнения за потенциално неправомерно използване на публични средства. По думите му проверки се извършват на множество кметове в цялата страна, независимо от политическата им принадлежност.

Демерджиев бе попитан и за видеозаписите от охранителни камери, на които се виждат два джипа на място, свързано с разследването на убийството на бизнесмена Слави Бинев.

Министърът заяви, че е установен автомобил, който по някакъв начин е свързан с разследването, но отказа да предостави допълнителни подробности, тъй като работата по случая продължава. По думите му органите на реда изясняват обстоятелствата около извършеното престъпление, включително какво е довело до решението на извършителя да го осъществи.

Демерджиев съобщи, че МВР работи и по сигнали за незаконно производство и транспортиране на цигари през българска територия. Той уточни, че обстоятелствата по конкретни случаи все още се изясняват и повече информация ще бъде предоставена, когато има достатъчно установени факти.

Министърът подчерта, че това не е единственият сигнал за подобно производство или транспортиране на незаконни цигари и че се работи по различни случаи, включително с производители и лица, които превозват нелегалната стока.

Вътрешният министър коментира и мерките за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия. По думите му полицията не може сама да се справи с проблема с пътния травматизъм, без активното участие на останалите държавни институции и общините.

Демерджиев съобщи, че МВР работи съвместно с Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по цялостна стратегия за пътна безопасност. Хоризонтът за прилагането ѝ е 2027 г., като се предвиждат нормативни и организационни промени.

Министърът посочи, че за постигането на трайни резултати са необходими подобрения на пътната инфраструктура, сигнализацията и организацията на движението, както и по-активното участие на общините.

По думите му в момента полицията поема голяма част от усилията за ограничаване на пътните инциденти, но не може да замести действията на всички останали институции. Затова разработването и прилагането на цялостна стратегия е от ключово значение за намаляване на жертвите по пътищата.