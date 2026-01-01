19-годишен младеж загина след удар от влак в Монтанско, съобщиха от полицията.
На 28 октомври е подаден сигнал от машинист на пътнически влак за това, че по маршрута от Брусарци към Лом, е блъснат човек, който се намирал на жп линията.
Трагедия на жп прелез край Монтана: Влак блъсна кола, шофьорът загина
Момчето е транспортирано до МБАЛ св. "Николай Чудотворец" в Лом, където по късно е починал.
Двамата машинисти са изпробвани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.
По случая се води разследване.