19-годишен младеж загина след удар от влак в Монтанско, съобщиха от полицията.

На 28 октомври е подаден сигнал от машинист на пътнически влак за това, че по маршрута от Брусарци към Лом, е блъснат човек, който се намирал на жп линията.

Трагедия на жп прелез край Монтана: Влак блъсна кола, шофьорът загина

Момчето е транспортирано до МБАЛ св. "Николай Чудотворец" в Лом, където по късно е починал.

Двамата машинисти са изпробвани за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

По случая се води разследване.