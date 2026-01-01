48-годишен мъж загина при тежка катастрофа между автомобил и пътнически влак на жп прелез край монтанското село Портитовци, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 13 октомври около 10:15 часа, съобщиха от полицията.

По първоначална информация автомобил със софийска регистрация, управляван от мъж от Монтана, навлязъл на железопътния прелез, оборудван със светлинна и звукова сигнализация.

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На прелеза, разположен на кръстовището между третокласния път III-101 и общински път в землището на Портитовци, колата се сблъскала с пътнически влак № 7620, управляван от 53-годишен машинист от Брусарци.

Вследствие на удара шофьорът на автомобила загинал на място.

Тялото му е транспортирано в отделението по съдебна медицина на МБАЛ – Монтана за аутопсия.

На мястото на катастрофата е извършен оглед. Причините и обстоятелствата около тежкия инцидент се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.