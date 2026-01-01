Петкратната световна шампионка Станка Златева излезе с официална позиция, в която декларира, че вече няма да заема никакви ръководни постове в българската борба и тази страница от живота й е затворена. Тя загуби изборите за председател на федерацията миналата събота. Вчера от новоизбрания Управителен съвет я обвиниха, че още не е дала пълномощно на своя наследник Тодор Ангелов, предава gong.bg.

В позицията си Златева заявява, че говори единствено от свое име и никога не е търсила властова позиция на всяка цена, а е поела отговорността с желание за реална промяна. По думите ѝ целта ѝ е била клубовете да бъдат чути, децата да получат по-големи възможности за развитие, а страната ни да изгражда свои състезатели, вместо да разчита на готови външни решения.

„Явно съм подценила едно нещо – понякога идеята за промяна се харесва на всички, докато не се наложи някой действително да я осъществи”, подчертава Станка Златева. Тя посочва, че позицията ѝ винаги е била в защита на българския спорт, нацията и родните шампиони, но отчита като своя грешка вярата, че всички в общността са искали реална промяна, а не само такава, която им е удобна.

Благодарност към критиците и равносметката след изборния ден

Бившата състезателка благодари на критиците си и на онези, които са бързали да съдят, преди да разберат идеите ѝ, изтъквайки, че в определени моменти личните интереси надделяват над общата кауза.

„Изборите определят кой заема дадена длъжност, но не могат автоматично да определят кой има визия, кой е работил с кауза и кой е готов да носи отговорност за бъдещето. Победата се обявява в един ден, равносметката идва след това”, отбелязва Златева. Според нея времето не се съобразява с обещания и мнозинства, а просто показва крайните резултати от управлението.

Окончателно оттегляне и призив към медиите

Шампионката категорично обяви, че от този момент прекратява всякаква дейност в полза на организираната борба и няма да участва в управленските процеси или вътрешните спорове на гилдията. Тя отправя молба към борческата общност да уважи нейното лично решение и повече да не я търси по казуси, свързани с ръководството и бъдещето на спорта.

Златева се обръща и към представителите на медиите с уточнението, че спира да дава интервюта и коментари по теми от борбата. По думите ѝ отговорността вече принадлежи изцяло на хората, които са поели управлението на федерацията, и именно те трябва да говорят и да дават обяснения пред обществеността.

„Понякога разочарованието ти спестява години, в които си се опитвал да промениш нещо, което другите нямат желание да променят. Затова днес пиша, за да сложа точка. Не всеки, който си тръгва, е победен, и не всеки, който остава, е спечелил”, заяви в заключение Станка Златева, пожелавайки успех на българските деца в залите.