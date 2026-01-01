Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов отправиха критики към премиера Румен Радев заради решението бюджетът за 2027 г. да бъде представен след втория тур на президентските избори. Василев постави въпроса защо проектобюджетът не се показва на гражданите, а Божанов предупреди за неспазване на законовия срок за внасянето му. Коментарите им идват, след като премиерът Румен Радев заяви, че бюджетът за 2027 г. ще бъде представен следващата седмица.

Днес разбрах, че няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество тази седмица и ще бъде нарушен Законът за публичните финанси, а проектобюджетът за 2027 г. няма да бъде внесен в парламента преди 31 октомври. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който обвини премиера Румен Радев, че отлага внасянето на проектобюджета за 2027 г. до след втория тур на президентските избори.

Премиерът каза кога ще бъде представен „Бюджет 2027“

„Какво криете, г-н Радев? Какво пише в този бюджет, че не искате да го покажете на българските граждани преди втория тур на президентските избори? Основните параметри са ясни – за първи път в бюджет е заложено българските граждани да обеднеят, доходите им да се увеличат по-малко, отколкото нараства инфлацията. Но какво друго сте скрили в този бюджет и за какво друго ще похарчите парите?“, попита Василев.

Критики отправи и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"Премиерът днес казал, че ще скрият бюджета до изборите. Но законът казва, че бюджет трябва да бъде внесен до 31-ви октомври. Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват", коментира Божанов.

По-рано днес премиерът Румен Радев каза, че „Бюджет 2027“ ще бъде представен другата седмица.

Премиерът Радев каза, че пред правителството стои задачата да гарантира доходите и демографската политика, както и подкрепа за инвестициите, за да има страната икономически ръст, като от друга страна стои задачата кабинетът да намали чувствително дефицита и задлъжняването.

Радев коментира, че това са изключително противоречиви, трудни и тежки задачи, но правителството ще работи за тяхното постигане. Именно затова в бюджета за догодина залагаме ясни приоритети като оздравяване на публичните финанси на първо място, повишена социална и семейна подкрепа, повече средства за отбрана, за здравеопазване, образование, култура, спорт и други критично важни сектори.

Асен Василев: Защо се стресира обществото и се прави дефектен бюджет

В бюджета за 2027 г. кабинетът ще зaложи на стимулиране на производството, на данъчни облекчения, така че да се постигне икономически ръст, защото само повишеното производство, по-голямата производителност и конкурентоспособност могат истински да решат задачите с бюджета, отбеляза Радев.

Министър-председателят каза, че целта на правителството е да пречупи тенденцията и да смени модела на икономическо развитие от модел, основан на потребление, преразпределение и евтин труд към модел на ускорено икономическо развитие чрез повишаване на производителността, чрез конкурентоспособност и иновации и повече инвестиции. Това са основните и важни задачи, които си поставя правителството в този бюджет, заяви премиерът Румен Радев.