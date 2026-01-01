Защо се стресира обществото и се прави дефектен бюджет, защо се разделят държавните служители, защо се взимат заеми и се замразяват доходите на българските граждани - тези въпроси зададе председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на пресконференция по повод проектоюджет 2026. По думите му с тази план-сметка кабинетът "Радев" не върви в правилната посока.

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"В проектобюджета за 2026 година бюджетът на ВСС е с 250% по-висок. Преди по-малко от година в една друга зала на бюджетна комисия попитах кой разпореди това безобразие. В момента кой разпореди безобразието – знаете. 2025 бюджетът на Висшия съдебен съвет (ВСС) е бил 43 млн. евро. В проектобюджета за 2026 бюджетът на ВСС е 108 млн. евро – 250% по-висок, предполагам, за добре свършена работа“, обърна внимание Василев и заяви, че не може да разбере защо управляващите настъпват тази мотика.

Минималната работна заплата е замразена на 620 евро, отбеляза той и подчерта, че за 2027 г. пише, че ще бъде съгласно нов механизъм, но докато той не бъде приет, МРЗ остана на същите нива от 2026 г. „Ако няма нов механизъм, си стоим на 620 евро“, уточни лидерът на ПП.

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Депутатът посочи, че в бюджета за 2026 г. са замразени данъчното облекчение за деца, максималният размер на пенсията, втората година от майчинството, еднократната помощ при дете с увреждане, при осиновяване на дете, при отглеждане на близнаци, еднократната помощ за дете при майка студентка. По думите му замразена е и еднократната помощ на ученици на 153,39 евро, както и обезщетението за безработица.

„Замразени са учителските заплати. Не е ясно какво ще се случи със заплатите на медиците и медицинските сестри“, добави Асен Василев и допълни, че са замразени и заплатите на всички служители в държавния сектор, с някои изключения.

За сметка на това, обаче, той отбеляза, че в този проектобюджет е предвидено 35% увеличение на разходите за издръжка, или „1,5 млрд. евро повече за харчове“.