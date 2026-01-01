„Бюджет 2027“ ще бъде представен другата седмица, обяви премиерът Румен Радев на откриването на Софийски икономически форум.

Радев подчерта изключително динамичната геополитическа ситуация и отбеляза, че всички търпим последствията от задълбочаващите се кризи от глобалния сблъсък - военен, икономически и технологичен от войната в Украйна, която вече отдавна не е война между две страни, а глобален сблъсък и война на изтощение, но не трябва да се превръща във война на унищожение.

Българският премиер постави въпроса как държавата ще се адаптира по-бързо и адекватно към динамичните геополитически промени и как ще се търсят стратегически възможности за страната ни и за целия регион, както и как ще се гарантира нашата сигурност, защото това е фундаментът на всички други дейности. Без сигурност няма обществено развитие, икономика, инвестиции, човешки капитал, заяви Румен Радев. Той постави и въпроса как ще направим така, че заедно да бъдем по-устойчиви и по-силни. Според премиера регионалното взаимодействие и съюзи ще придобиват все по-голямо значение.

За България е важно как ще се справи по-бързо с тежкото икономическо и финансово наследство, отбеляза Радев и подчерта, че страната още е в тренда на намаляване на преките чуждестранни инвестиции и експорта на промишленото производство.

Премиерът Радев каза, че пред правителството стои задачата да гарантира доходите и демографската политика, както и подкрепа за инвестициите, за да има страната икономически ръст, като от друга страна стои задачата кабинетът да намали чувствително дефицита и задлъжняването. Радев коментира, ме това са изключително противоречиви, трудни и тежки задачи, но правителството ще работи за тяхното постигане. Именно затова в бюджета за догодина залагаме ясни приоритети като оздравяване на публичните финанси на първо място, повишена социална и семейна подкрепа, повече средства за отбрана, за здравеопазване, образование, култура, спорт и други критично важни сектори.

В бюджета за 2027 г. кабинетът ще зaложи на стимулиране на производството, на данъчни облекчения, така че да се постигне икономически ръст, защото само повишеното производство, по-голямата производителност и конкурентоспособност могат истински да решат задачите с бюджета, отбеляза Радев.

Министър-председателят каза, че целта на правителството е да пречупи тенденцията и да смени модела на икономическо развитие от модел, основан на потребление, преразпределение и евтин труд към модел на ускорено икономическо развитие чрез повишаване на производителността, чрез конкурентоспособност и иновации и повече инвестиции. Това са основните и важни задачи, които си поставя правителството в този бюджет, заяви премиерът Румен Радев.

Относно атаките на кораби в Черно море Румен Радев каза пред участниците във форума, че проблемът със сигурността става изключително важен и трябва да се търси възможно най-бързо решение за него. Премиерът посочи, че действията на институциите ни са изключително бързи и професионални по отношение на атаките в Черно море. Според премиера е извън нашите възможности да противодействаме сами, затова и сме направили всичко възможно с нашите съюзници, с дипломатически средства най-вече, да гарантираме свободата на навигация в Черно море.

Радев увери, че българските териториални води са спокойни за корабоплаване и правителството ще направи всичко възможно и занапред да гарантира тази безопасност. Премиерът подчерта, че страната ни е длъжна да развива своя собствен отбранителен капацитет, затова в бюджета за догодина се залагат повече средства за модернизация на Българската армия.