Една-единствена сесия в сауна може да предизвика изненадваща реакция на имунната система, установиха изследователи от Университета на Източна Финландия, съобщава Science Daily. Прекарването на само 30 минути в сауна, включително кратък студен душ по средата на процедурата, води до увеличаване на броя на белите кръвни клетки в кръвообращението. Тези клетки са от съществено значение за защитата на организма. Резултатите, публикувани в научното списание Temperature, показват, че посещението на сауна може временно да мобилизира имунни клетки, които обикновено се намират в тъканите, и да им позволи да циркулират по-широко в тялото, където могат да участват в откриването на вредни патогени.

В проучването участвали 51 възрастни със средна възраст 50 години. Изследователите установили увеличение на всички видове бели кръвни клетки в кръвообращението, включително неутрофилите и лимфоцитите - две важни групи имунни клетки. Промяната обаче била временна: в рамките на 30 минути след сесията в сауна броят на неутрофилите и лимфоцитите се върнал към първоначалните си стойности.

„Това може да показва, че посещението на сауна мобилизира допълнителни бели кръвни клетки от тъканите и ги насочва към кръвообращението. Подобно периодично освобождаване на бели кръвни клетки в кръвта е полезно, тъй като след напускането на местата, където се съхраняват, те могат по-активно да патрулират в организма и да реагират на патогени“, обясни Илка Хейнонен, академичен изследовател от Университета в Турку.

Изследователите проучили и дали посещението на сауна влияе върху цитокините - малки протеини, които помагат на имунните клетки да комуникират помежду си. Като цяло сесията в сауна предизвикала малка промяна в средните нива на цитокините в кръвообращението. Нивата на няколко от тях обаче се променяли в зависимост от степента на повишаване на телесната температура.

„Не установихме подобна зависимост между броя на белите кръвни клетки и промените в телесната температура“, заяви професор Яри Лаукканен, ръководител на проучването. Това различие показва, че сауната може да въздейства върху различни компоненти на имунната система чрез отделни физиологични механизми.

Изследователите предупреждават, че резултатите не доказват дали посещението на сауна води до трайно подобряване на имунната функция или намалява риска от заболявания. Проучването обхваща единствено непосредствените ефекти от една сесия, а наблюдаваните промени в броя на белите кръвни клетки са краткотрайни. Тъй като процедурата включвала и кратък студен душ, резултатите отразяват комбинираното въздействие на сауната и последващото охлаждане, а не само ефекта на топлината. Подобна реакция се наблюдава и при физически упражнения, но това не означава, че двете дейности осигуряват еднакви ползи за имунната система.