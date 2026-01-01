Министерството на образованието и науката (МОН) ще връчи годишните Национални награди за принос в науката „Питагор“.

Церемонията ще се състои на 29 октомври от 17:00 часа в Централния военен клуб и ще бъде открита от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. На събитието е поканен да присъства и министър-председателят Румен Радев, съобщи пресцентърът на МОН.

Конкурсът се организира за 18-а поредна година и се е утвърдил като едно от най-престижните събития за признание на научните постижения в България.

По традиция голямата награда „Питагор“ се връчва за цялостен научен принос. В рамките на церемонията ще бъдат отличени също утвърдени и млади учени в различни области - природните и инженерните науки, науките за живота и медицината, социалните и хуманитарните науки, както и специална награда за комуникация в науката, се пояснява в съобщението.

На 14 октомври 2025 г. МОН връчи наградите „Питагор“ за миналата година. Голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в науката тогава беше връчена на проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките (БАН). Официалната церемония за най-високите отличия за наука на МОН бе открита от тогавашния министър на образованието и науката Красимир Вълчев в Националния исторически музей. Тя беше организирана за 17-а поредна година, като за осемте категории кандидатстваха 52 учени.

Имаме нужда от повече дни като този, в който връчваме наградата „Питагор“, за да изкажем признанието към нашите учени. Радвам се, че през годините нейни носители са толкова изтъкнати изследователи, каза тогава министър Красимир Вълчев на церемонията по награждаването.