Днес се очаква валежите постепенно да спират, като най-късно през деня това ще стане в Източна България, сочи прогнозата за времето на НИМХ за четвъртък.

Над Югозападна България и западната част от Горнотракийската низина облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозападен, в Източна България и по долината на Струма от север.

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 12° и 17°. В София минимална температура около 6°, максимална - около 11°.

В планините времето ще бъде облачно. Главно в Стара планина, Рила и Пирин ще вали дъжд, над 2000 метра – сняг и след обяд валежите ще спират. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.