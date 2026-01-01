Военно-апелативният съд в София ще вземе окончателно решение относно мярката за неотклонение на Мартин Варадинов - служител на Националната служба за охрана (НСО), обвинен за физически сблъсък с журналистката Соня Колтуклиева.

Магистратите трябва да преценят дали Варадинов да остане на свобода без никаква мярка за неотклонение, както вече постанови първата инстанция.

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Според държавното обвинение, с действията си гардът на НСО е нанесъл средна телесна повреда на Колтуклиева. Въпреки тези твърдения на прокуратурата, първоинстанционният съд не откри категорични доказателства за нанесен удар.

В мотивите на съдиите се посочва, че на прегледаните видеозаписи от камерите се вижда единствено избутване, а не директен удар, който да причини описаните травми. Освен това, според първата инстанция, профилът и поведението на Варадинов сочат, че няма никаква опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление.

Припомняме, че случаят е от 22 октомври, когато, по време на събитие, се стигна до конфликт между служител на НСО и журналистката, която неправомерно отвори вратата на първият човек в държавата - Михаела Доцова.

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Охранителят й Мартин Варадинов влезе във физическо съприкосновение със Соня Колтуклиева, вследствие на което тя беше съборена на земята. Прокуратурата образува досъдебно производство, твърдейки, че падането и последвалите травми покриват критериите за средна телесна повреда.