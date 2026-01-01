Журналистът Соня Колтуклиева съобщи във Фейсбук, че е в болница „Света София" и очаква решение дали ще бъде оперирана. Вчера вечерта служител на Националната служба за охрана (НСО) блъсна на земята Соня Колтуклиева, след като тя отвори вратата на автомобила на председателя на парламента Михаела Доцова. Колтуклиева остана на земята, докато председателят на парламента и нейната охрана потеглиха. Случилото се доведе до искания за оставките на Михаела Доцова и началника на НСО генерал-майор Емил Тонев.

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Късно вечерта вчера Доцова се среща с Колтуклиева, а след това каза пред журналисти, че „като човек и като жена изразява най-дълбокото си съжаление за това, което се случи". „Когато аз влязох в колата, г-жа Колтуклиева отвори вратата, от което аз се стресирах, колегите излязоха и затвориха вратата, след което колата тръгна", разказа Доцова.

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По-рано днес президентът Илияна Йотова съобщи, че ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев, а от пресцентъра на Службата информираха, че началникът на НСО заявява готовност да подаде оставка.

Соня Колтуклиева написа днес във Фейсбук, че е по-добре. Вливат ми обезболяващи и „така болката става поносима", добавя тя. „Д-р Христо Мазнейков и екипът на ортопедията решават днес дали да ми оперират рамото или да ме подложат на консервативно лечение. Проф. Николай Габровски ми каза по телефона, че ще следи какво се случва и след четири - пет седмици ще трябва да направят контролен скенер, може да има скрити увреждания. Още не знам какви са резултатите от изследванията на вътрешните органи", написа още Колтуклиева.