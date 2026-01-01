Повече от 600 украински дрона са били насочени към Московска област през нощта срещу четвъртък, като повечето от тях са били свалени, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин.

Атаката идва в момент, когато Москва е домакин на двудневна среща Русия-Африка, в която според Кремъл участват лидерите на 22 африкански държави.

Собянин заяви в Telegram, че между сряда вечерта и четвъртък сутринта към Московска област са били насочени 613 безпилотни летателни апарата.

„Повечето бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната още на далечните подстъпи. 231 дрона бяха унищожени при приближаването към Москва“, посочи той, цитиран от АФП.

В същото време украинските власти съобщиха за руски удари през нощта в няколко района на страната. При атака в Ровненска област е загинал един мъж.

През последните месеци и Русия, и Украйна засилиха атаките с дронове и други средства, въпреки че Москва и Киев се подготвят за възобновяване на мирните преговори през следващия месец с посредничеството на САЩ.

В средата на септември Украйна насочи около 1600 дрона към Московска област, което според Собянин е било най-мащабното подобно нападение в рамките на един ден от началото на войната.