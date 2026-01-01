Русия е готова да възобнови преговорите във формат „Русия-САЩ-Украйна“ след 4 ноември, когато тя отбелязва Деня на народното единство, съобщи съветникът на президента на Русия Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

„Сега поредният краен срок е 4 ноември, наш голям празник. След това ще сме готови да възобновим преговорите“, заяви той пред местни медии, като допълни, че страните „ще трябва още да поработят“ над мирно споразумение.

Според него планираната в близко време тристранна руско-американско-украинска среща ще бъде предварителна, затова и не била да има високи очаквания от нея. Той допълни, че в Кремъл смятат за необходимо и продължаването на диалога с Европейския съюз.

„Не е достатъчно да говорим само с Киев, трябва да говорим и с цяла Европа, която напълно подкрепя Киев“, заяви той.

Съветникът на руския президент заяви, че Белият дом в момента разбира, че е нужно да си сътрудничи с Москва, а не да я игнорира.

Ушаков отбеляза, че в момента се организира и тристранна среща на високо равнище между президентите на Русия, Китай и САЩ – Владимир Путин, Си Цзинпин и Доналд Тръмп. Той каза също, че Москва и Вашингтон все още не са съгласували двустранна среща между Путин и Тръмп в кулоарите на срещата на високо равнище на АТИС, където е планиран и тристранния им контакт със Си.

„Ако двама президенти се намират на едно и също място – те най-малкото ще се поздравят и ще разговарят, докато седят на маса, или ще поговорят по време на протоколните събития. Подобни мащабни международни срещи разкриват значителни възможности за взаимодействие“, заключи дипломатът.