Володимир Зеленски
Володимир Зеленски / БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла 21 балистични ракети срещу Киев на три вълни от атаки, поразявайки и повреждайки инфраструктура, жилищни и търговски сгради и убивайки най-малко двама, предаде Ройтерс.

„Почти веднага след поредния кръг преговори Русия извърши целенасочени атаки. Това значи, че няма истинска промяна на отношението ѝ към всичко случващо се“, заяви Зеленски в приложението Телеграм, визирайки последната среща между президента на Русия Владимир Путин и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

„Важно е да продължим да се опитваме да открием правилното решение за прекратяване на войната“, допълни той.

По-рано Укринформ съобщи и за 24 ранени при снощната руска атака срещу Киев.

Русия продължава въздушните си атаки срещу украински градове и критична инфраструктура повече от четири години след началото на пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Ударите често нанасят щети по жилищни сгради и енергийни обекти и водят до цивилни жертви.

Атаката срещу Киев идва на фона на продължаващите дипломатически усилия на САЩ за прекратяване на войната. Украинският президент Володимир Зеленски неведнъж е заявявал, че действията на Москва поставят под съмнение готовността ѝ да постигне реален мир. На 21 октомври 2026 г. руският президент Владимир Путин се срещна със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, като сред обсъжданите теми беше уреждането на конфликта.

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Виктор Турмаков/БТА
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