Германският канцлер Мерц заяви, че заплахата от Москва се подценява, а целите на Кремъл надхвърлят териториалните амбиции в Украйна.

Русия се стреми да дестабилизира целия политически ред в Европа, а заплахата от Москва се подценява от обществата на континента. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в интервю за Bloomberg, публикувано в понеделник.

„Най-голямото ми притеснение е, че руското влияние върху нашите общества се подценява“, посочи Мерц.

„Русия е на път да дестабилизира целия политически ред на нашия европейски континент“, добави той.

Според германския канцлер целите на руския президент Владимир Путин не се ограничават до завладяването на територии в Украйна. По думите му Москва се стреми да подкопае демокрацията и европейската интеграция.

„Хората не разбират каква всъщност е целта на Русия. Става дума не само за териториални придобивки в Украйна. Те се страхуват от демокрацията, от отворените общества и от успеха на европейската интеграция“, заяви Мерц.

Изказването му идва на фона на продължаващата руска война срещу Украйна и предупрежденията на европейски правителства за нарастващ риск от хибридни атаки, кибероперации и кампании за дезинформация.

В началото на октомври Мерц предупреди, че Германия се подготвя за нови хибридни атаки от руска страна, включително и за такива със сериозни последици. Тогава той потвърди и ангажимента на Берлин да продължи да подкрепя Украйна.

Германският канцлер нееднократно е подчертавал, че европейските държави трябва да укрепват отбранителните си способности и да не допускат външни сили да подкопават единството им.

Изявленията му отразяват нарастващите опасения в Европа относно действията на Москва и последиците от войната в Украйна за сигурността и политическата стабилност на континента.