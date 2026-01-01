Шофьор с 2,72 промила алкохол е задържан при полицейска проверка в исперихското село Духовец. Случаят е от около 1:45 часа на 29 октомври, съобщават от ОДМВР – Разград.

Служителите на реда спрели за проверка лек автомобил „Ауди А3“, управляван от 54-годишен мъж, криминално проявен и осъждан. При проверката дрегерът отчел 2,72 промила алкохол в издишания въздух.

Водачът отказал да предостави кръвна проба за химичен анализ. Той е задържан в Районното управление в Исперих, а автомобилът е иззет.

По случая е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс.