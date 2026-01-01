Смъртта на американската актриса Хейдън Панетиър е определена като случайна, с което местната полиция в Грийнвил, Южна Каролина, приключва разследването по случая.
Актрисата, известна с ролите си в сериалите „Heroes“ и „Nashville“, почина през август на 36-годишна възраст. Според заключението на съдебния лекар причината за смъртта е токсичното въздействие на фентанил, ксанакс и други лекарства.
Hayden Panettiere's drug death at 36 ruled accidental as police close investigation into star's overdose https://t.co/Kg2ZTabkBk— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 28, 2026
В изявление полицията в Грийнвил посочи, че въз основа на заключението на съдебния лекар и резултатите от собственото си разследване определя смъртта на Панетиър като случайна.
По информация на американски медии в разследването са участвали и представители на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA). Засега не е ясно дали федералната агенция е приключила работата си по случая. Би Би Си е потърсила коментар от DEA.
Police department closes its investigation into Hayden Panettiere’s death >> https://t.co/VjF76VIrYR— KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) October 28, 2026
Какво установи съдебният лекар?
Миналия месец службата на съдебния лекар в окръг Грийнвил потвърди, че Панетиър е починала вследствие на случайно предозиране с лекарства и наркотични вещества.
Освен фентанил и ксанакс при изследванията са установени метокарбамол – мускулен релаксант, отпускан с рецепта, и кветиапин – лекарство, използвано за лечение на определени психични състояния.
Според съдебния лекар при аутопсията не са открити травматични увреждания, допринесли за смъртта. В деня на инцидента медицински екипи са били повикани за жена със сърдечен арест.
Hayden Panettiere death probe gets closed; US police closed Hayden Panettiere overdose investigation Coroner rules actor died of accidental drug toxicity @AadhyaJunejaa has more https://t.co/3rIwuTAfUg— WION (@WIONews) October 29, 2026
Панетиър е била открита в безсъзнание в жилище в Южна Каролина на 16 август. Според полицейски доклад бившият ѝ приятел Брайън Хикерсън и брат му Зак са били там при пристигането на спешните екипи.
Актрисата открито е говорила през годините за проблемите си със злоупотребата с вещества.