Смъртта на американската актриса Хейдън Панетиър е определена като случайна, с което местната полиция в Грийнвил, Южна Каролина, приключва разследването по случая.

Актрисата, известна с ролите си в сериалите „Heroes“ и „Nashville“, почина през август на 36-годишна възраст. Според заключението на съдебния лекар причината за смъртта е токсичното въздействие на фентанил, ксанакс и други лекарства.

В изявление полицията в Грийнвил посочи, че въз основа на заключението на съдебния лекар и резултатите от собственото си разследване определя смъртта на Панетиър като случайна.

По информация на американски медии в разследването са участвали и представители на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA). Засега не е ясно дали федералната агенция е приключила работата си по случая. Би Би Си е потърсила коментар от DEA.

Какво установи съдебният лекар?

Миналия месец службата на съдебния лекар в окръг Грийнвил потвърди, че Панетиър е починала вследствие на случайно предозиране с лекарства и наркотични вещества.

Освен фентанил и ксанакс при изследванията са установени метокарбамол – мускулен релаксант, отпускан с рецепта, и кветиапин – лекарство, използвано за лечение на определени психични състояния.

Според съдебния лекар при аутопсията не са открити травматични увреждания, допринесли за смъртта. В деня на инцидента медицински екипи са били повикани за жена със сърдечен арест.

Панетиър е била открита в безсъзнание в жилище в Южна Каролина на 16 август. Според полицейски доклад бившият ѝ приятел Брайън Хикерсън и брат му Зак са били там при пристигането на спешните екипи.

Актрисата открито е говорила през годините за проблемите си със злоупотребата с вещества.