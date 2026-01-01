Европейският комисар за бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин е на двудневно посещение в България днес и утре (29 и 30 октомври), съобщават от Представителството на Европейската комисия в България. Визитата е част от обиколката в Европа, в рамките на която комисар Серафин провежда консултации с държавите членки относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС периода 2028-2034 година.

Предвижда се днес (29 октомври) Пьотър Серафин да разговаря с министър-председателя Румен Радев, вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и с вицепремиера, отговарящ за управлението на европейските средства Атанас Пеканов.

В 10:00 ч. еврокомисар Серафин ще открие конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“, която ще се състои в София. Събитието се организира съвместно от Представителството на Европейската комисия в България, Посолството на Република Полша и софийския офис на Европейския съвет за външна политика.

Утре комисар Серафин ще се срещне с представители на Националното сдружение на общините, с които ще обсъди регионалното измерение на националните и регионалните планове за партньорство в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

По-късно, заедно с вицепремиера Атанас Пеканов, Пьотър Серафин ще се срещне с български технологични компании и ще разгледа проекти, осъществени с инвестиции от бюджета на ЕС, се посочва в съобщението.

По време на обиколката си на Европа комисар Серафин е осъществил множество посещения, провеждайки диалози със заинтересовани страни в различни държави от ЕС и събирайки ценна информация, която е допринесла за определянето на насоките и приоритетите на предложението за Многогодишната финансова рамка за периода 2028–2034 г., се посочва в интернет страницата на Европейската комисия.

Централна тема на тези дискусии е била спешната необходимост от опростяване на сложните процедури за финансиране, облекчаване на административната тежест и подобряване на прозрачността. Заинтересованите страни са подчертали важността на намаляването на припокриващите се разпоредби и подобряването на правната съгласуваност, за да се улесни ориентирането в системата за финансиране на ЕС.

От началото на мандата си еврокомисар Серафин е посетил 22 държави от ЕС.