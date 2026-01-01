Софийският градски съд разпита свидетели по делото за катастрофата през септември 2023 г. на столичната ул. "Гурко", при която загина 14-годишният Филип Арсов. Обвиняем за случилото се е Петър Тодоров.

По време на днешното заседание свидетелят Чавдар Блажев посочи, че е вървял по ул. "Иван Шишман" към кръстовището с ул. "Гурко". Не е било мокро. "Видях дете да пресича по пешеходната на кръстовището. Чух форсиране като от силно настъпване на педала на газта. В момента, в който погледнах една кола профуча и удари детето. Извхръли го от пътя през мантинелата", посочи пред съда Блажев.

На въпрос дали е чул шум от спирачки той посочи, че след инцидента автомобилът е продължил по улицата, а единственият шум, който е чул е от форсиране. Свидетелят добави, че малко след инцидента Тодоров се е върнал на мястото на катастрофата с група хора. Изглеждал е притеснен и нищо не е казал. Някои от събралите се хора в района започнаха да казват, че това е шофьорът, добави Блажев.

Вторият разпитан свидетел по делото днес Йоан Белев посочи пред съда, че докато се е разхождал по ул. "Гурко" е чул силен шум и е видял катастрофата. Той също каза, че е било сухо. Като разбрах какво е станало се приближих, за да видя по-добре, каза Белев. И добави, че едно момиче е било при детето и се е опитвала да окаже първа помощ.

"Поне няколко заседания ще има разпити на свидетели. Надявам се, че този път ще бъдат откривани по-бързо. За съжаление след три години много от тях не помнят някаква част от случките, но съдебният състав реагира много правилно, като прочита тогавашните показания и свидетелите или се съгласяват с тях или не". Това каза пред медиите след заседанието бащата на Филип Красимир Арсов. Според него това, че свидетелите не си спомнят, няма да промени изхода на делото, защото има достатъчно други доказателства, които безспорно доказват фактите.

Делото влиза за втори път в съдебна фаза, след като през март предходният съдебен състав си направи отвод.