Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще се оттегли от поста си на 7 февруари 2027 г., преди края на мандата си през октомври същата година, съобщи институцията.

Лагард е уведомила днес Управителния съвет на ЕЦБ и председателя на Европейския съвет Антонио Коща за решението си.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи, че ЕС започва процедура по избор на нов ръководител на Европейската централна банка (ЕЦБ), след като е бил уведомен от Кристин Лагард, че тя се оттегля в началото на следващата година.

В изявление по този повод Коща посочва, че намерението на Лагард е да се оттегли на 7 февруари 2027 г. и той приема решението ѝ с уважение. Коща изразява благодарност към Лагард за нейната отдаденост като председател на ЕЦБ от ноември 2019 г. насам.

През целия си мандат тя ръководеше ЕЦБ със силно чувство за дълг и отговорност, заявява Коща. Нейното ръководство бе от голяма полза за Европа в несигурни времена, както и непоколебимата ѝ ангажираност към европейския проект. В условията на пандемия, война в Европа, енергийни кризи и инфлационни сътресения, тя осигури стабилно и решително управление, допринесе за запазването на стабилността и устойчивостта на еврозоната, добавя той.

За да се осигури плавен преход към следващото ръководство на ЕЦБ, днес се поставя началото на процедурата по назначаване на неин приемник. Процесът ще протече без забавяне, с цел своевременно вземане на решение от Европейския съвет (в състава му за еврозоната), в съответствие с процедурата от Договора за ЕС, допълва Коща.

Следващият президент на ЕЦБ ще бъде назначен от Европейския съвет съгласно процедурата, предвидена в член 283 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Управителният съвет на банката е изразил благодарност към Лагард и я е приветствал с продължителни аплодисменти.