Британският актьор Саша Барън Коен, който изигра измисления казахстански журналист Борат Сагдиев в американската комедия „Борат“, се извини за ролята и каза, че изпитва голямо уважение към народа на Казахстан в епизод на подкаста Happy Sad Confused на Джош Хоровиц.

„Борат няма нищо общо с Казахстан“, добави комикът. По думите му страната, от която произлиза персонажът, всъщност се е променяла в зависимост от това коя телевизионна мрежа излъчва филма.

„Така че, моля ви, не се обиждайте, хора от Казахстан. Изпитвам дълбоко уважение към вас“, каза Коен.

Той обясни, че е използвал специфичен акцент за измисления образ и отбеляза, че собствените му познания за това как говорят хората в страните от Централна Азия са ограничени. „Всъщност всичко се свеждаше до невежеството на хората, с които общувах - те бяха готови да повярват на всякакви абсурди за място, за което дори не бяха чували“, допълни Коен.

Във филма репортерът Борат Сагдиев е водещ журналист в Казахстан, който е изпратен от правителството си в САЩ, за да заснеме документален филм за американското общество и култура, пише в представянето на лентата на Imdb.com. В Ню Йорк Борат преминава курс, за да разбере американския хумор. Докато гледа сериала „Спасители на плажа“ (Baywatch) по телевизията, открива колко красиви са американките в лицето на героинята Си Джей Паркър, изиграна от актрисата Памела Андерсън, която е от Малибу, Калифорния. Борат решава да предприеме пътешествие през цяла Америка до Калифорния с намерението да направи Памела своя съпруга и да я отведе в родината си. По време на това пътуване Борат и неговият продуцент се сблъскват със страна, пълна със странни и удивителни американци - истински хора, попаднали в реални, хаотични ситуации, които водят до комични и бурни последствия.

Първият филм за Борат предизвиква остри реакции в Казахстан през 2006г. Продължението обаче се приема по-благосклонно и казахстанският борд по туризъм дори използва известната реплика на Борат „Very nice!“ („Много хубаво!“) като свой нов слоган, пише американското обществено радио Ен Пи Ар. Фразата е в основата на рекламна кампания и присъства във видеоклипове, които показват природните красоти, архитектурата и културата на Казахстан. Целта е да се представи на хората една страна, която според туристическата агенция е „най-добре пазената тайна на Азия“.

В „Борат 2" (2020 г.) Саша Барън Коен си партнира с българската актриса Мария Бакалова, която играе неговата дъщеря Тутар Сагдиев. Ролята донесе на Бакалова номинация за наградата „Оскар“ за най-добра актриса в поддържаща роля.