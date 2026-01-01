С разпит на свидетел и представяне на експертизи в Пловдивския районен съд продължава делото срещу Петър Чернев.

Той е обвинен, че е малтретирал физически и вербално непълнолетно момче, на което е бил пастрок. Процесът се гледа при закрити врата. Чернев е в ареста от януари 2024 година.

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Чернев живеел с майката на детето - Стела Димитрова, на семейни начала. Двамата бяха арестувани през януари 2024 г., след като роднина на детето видяла, че на главата му има голяма рана и уведомила полицията.

На момчето беше извършена оперативна интервенция за отстраняване на некротичните тъкани и имплантиране на кожен трансплантат. Срещу Петър Чернев бяха повдигнати общо шест обвинения.

Делото срещу двамата започна отначало с нов съдебен състав през септември миналата година. Стела Димитрова се призна за виновна в причиняване на средна телесна повреда на детето си и се споразумя с държавното обвинение за присъда от две години лишаване от свобода с четири години изпитателен срок.

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При първи съдебен състав Чернев беше осъден на осем години лишаване от свобода за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишно момче в условията на домашно насилие, както и за държане на наркотични вещества.

Майката на детето беше освободена от наказателна отговорност и беше осъдена да плати глоба в размер на 4000 лева. Тя бе призната за виновна за причиняване на средна телесна повреда на момчето по непредпазливост.