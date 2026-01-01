Разбиха схема за купуване на гласове във Варненско, съобщиха от полицията.

В хода на специализирана операция са задържани двама 27-годишни мъже - без криминални прояви до момента.

ОД на МВР-Варна

На 28 октомври е подаден сигнал, в който се описва, че на определено място в село в община Долни чифлик, от автомобил се осъществява купуване на гласове.

Спецакция в столичния квартал „Христо Ботев“ - намерени са списъци с имена и суми, има задържани (СНИМКИ/ВИДЕО)

Двамата мъже са привиквали други хора, на които са взимани личните карти срещу 50 евро.

ОД на МВР-Варна

Последвало е претърсване на импровизирания офис, в който полицаите са намерили 16 мобилни телефони, лаптоп, шест лични карти и банкноти от купюри по 50 евро.

ОД на МВР-Варна

ОД на МВР-Варна

За случая е докладвано в прокуратурата.