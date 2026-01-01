Корабът "Хорив", който дрейфаше в български води, е потънал частично, съобщи maritime.bg.

Съдът вече е легнал на дъното с кърмата си в район източно от Тюленово и нос Шабла. Над вода остава частично единствено носовата част. Той вече не лежи на дрейф, с което се ограничава до някаква степен потенциалната опасност за критична близост до крайбрежието.

По последна информация това се е случило след намеса Военноморските ни сили. По-рано днес корветът "Решителни" изчакваше край нос Калиакра, за да изпълни мисията си по неутрализиране на обърнатия кораб. Времето в района обаче бе лошо и възпрепятстваше операцията. Все още няма официална информация за това.

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Припомняме, че корабът „Хорив“ беше атакуван от морски дрон камикадзе на 23 октомври край бреговете на Констанца. При удара един моряк загина, а трима души остават в неизвестност. Останалата част от екипажа беше спасена от български моряци.

Преди ден корабът навлезе в българската икономическа зона в Черно море. Властите започнаха постоянно следене на движението му в реално време. Издадено бе навигационно предупреждение към корабите в района - мореплавателите да се движат с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от поне 5 кабелта от него.

Преобърнатият кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море

Тази нощ потъна поразеният с три морски дрона контейнеровоз „CONTSHIP JET“, съобщиха от Областната администрация във Варна. Корабът беше ударен вчера, на около 21 мили югоизточно от Шабла. Екипажът от екипажът от 18 души - 14 филипинци и четирима украинци, беше спасен, а моряците бяха транспортирани във Варна. Корабът беше натоварен с 421 контейнера, пълни с различни горива и други опасни класове товари