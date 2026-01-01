България ще предложи засилване на координацията, това заяви министър Димитър Стоянов преди срещата на военните министри и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция в София, на която ще обсъдят сигурността и отбраната в Черноморския регион.

Тристранна среща в София: България, Румъния и Турция обсъждат стратегия за сигурност в Черно море

"Нужно е да има координационен механизъм между трите държави, за да можем да реагираме при всяка ситуация по отношение на свободата на корабоплаването и сигурността в Черноморския регион", посочи Стоянов.

Той обяви, че има нова ситуация за България - преобърнатият при военна атака кораб "Хорив" дрейфа и навлиза в нашето териториално море. Военноморските сили съвместно с Министерството на транспорта са предприели необходимите мерки да следят ситуацията и при необходимост да реагират.

Министърът подчерта, че България упражнява пълен суверенитет в териториалните си води, но не и в изключителната си икономическа зона.

Преобърнатият кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море

Димитър Стоянов предупреди за влошаващата се обстановка в Черноморския регион и необходимостта от съвместни действия. „Рисковете нарастват с всеки изминал ден и ние трябва да имаме адекватна реакция, трите страни заедно. Да реагираме на всяка една ситуация така, че да можем да осигурим свободата на корабоплаването. Не трябва да прекъсваме линиите на комуникация. Това е нашата цел“, заяви той и изрази надежда, че срещата няма да остане еднократна инициатива, а ще постави началото на постоянен механизъм за сътрудничество.

„Не очаквам тази среща да бъде единствена и последна. Надявам се, че такива срещи ще има и в бъдеще. Не защото очаквам още повече удари, а защото трябва заедно да търсим механизъм, чрез който да реагираме при такива ситуации“, подчерта министърът.

Попитан за възможността за увеличаване на военноморското присъствие и за бъдещ меморандум за прекратяване на военните действия срещу търговски кораби, Стоянов уточни, че на този етап се обсъждат съвместни политически послания и военни мерки.

„Не сме говорили и не сме коментирали бъдещ меморандум, който да бъде отправен към Русия или която и да е друга страна. Говорим за наши мерки, които да бъдат взети за осигуряване на свободата на корабоплаването“, заяви той.

Министърът отказа да разкрие предварително конкретните военни предложения.

„Военните мерки могат да бъдат коментирани единствено и само след като бъдат договорени съвместно с другите две страни“, подчерта Стоянов.

По отношение на разследването на нападенията срещу търговски кораби той посочи, че информация за установените обстоятелства могат да предоставят единствено компетентните разследващи органи.