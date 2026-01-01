Започва наземната обработка на боровите насаждения в част на квартал „Три чучура-север“ в Стара Загора и около Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“.

При подходящи климатични условия екипите ще третират засегнатите територии с цел ограничаване на популацията на боровата процесионка до санитарен минимум, съобщиха от Общината.

Боровата процесионка – защо е опасна и как да се предпазим

Досега дейности срещу вредителя се изпълнявани главно на територията на парк „Митрополит Методий Кусев“. С разширяването на обхвата на мерките Община Стара Загора продължава усилията си за ограничаване на разпространението на боровата процесионка и опазване на зеленото богатство на града.

През последните три години са извършени три наземни обработки и две третирания с дрон срещу вредителя. При избора на методи и препарати се търси баланс между ефективността на мерките и опазването на околната среда.

„Използваме препарат, предназначен за приложение в урбанизирани територии, съобразно препоръките на Българската агенция по безопасност на храните. Това е и вариантът, приет от природозащитните организации, с акцент върху опазването на нецелевите насекоми.

Целта ни е да ограничим вредителя, без да нанасяме излишни щети на природата и биологичното разнообразие“, подчерта заместник-кметът на Стара Загора Радостин Танев.

По думите му боровата процесионка продължава да се среща на територията на града въпреки предприетите действия. По-топлите зими създават благоприятни условия за разширяване на ареала на вида и увеличаване на популацията му, което налага последователни мерки за контрол.

„Боровата процесионка е била тук и преди, затова не можем да очакваме, че ще изчезне напълно. Нашата задача е да ограничим разпространението ѝ чрез последователни действия и подходящи методи за контрол. Така защитаваме дърветата и зелените пространства, които са богатство за всички старозагорци“, заяви в заключение зам.-кметът Радостин Танев.

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Борбата с вредителя изисква постоянство и съчетаване на различни подходи, сред които обработки в подходящите периоди, механично премахване на гнездата и използване на капани.

Важно е да припомним на старозагорци, че гъсениците на боровата процесионка имат микроскопични парливи косъмчета, които могат да предизвикат кожни раздразнения и алергични реакции. Опасност има както за хората, така и за домашните любимци.

При установяване на гнезда в обществени зелени площи гражданите могат да подадат сигнал на Горещия телефон на Общината - 0800/ 15-737, за да бъдат взети навременни мерки.