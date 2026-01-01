На 28 октомври криминалисти от Видин откриха откраднатите табели, маркиращи нивото на водата от катастрофалното наводнение в крайдунавския град през март 1942 г.

Извършителите на кражабите – двама 45-годишни местни жители, единият от които криминално проявен, установени и задържани в ареста на районното управление.

Преди дни в Районното управление във Видин постъпила информация за две липсващи табели, които били монтирани на фасадата на сградата на регионалния исторически музей и пред Средно училище „Цар Симеон Велики“.

ОДМВР - Видин

След прецизна оперативна работа криминалистите влезли в дирите на авторите на посегателствата. Инкриминираните вещи били иззети от дома на единия от задържаните.

По случаите са образувани предварителни проверки по чл. 195, ал.1 от Наказателния кодекс. Материалите по преписките ще бъдат докладвани в прокуратурата.

Възпоменателни метални табели са били монтирани преди 84 години, непосредствено след голямото бедствие, по време на дейностите по възстановяване на Видин.