Руският президент Владимир Путин определи Илон Мъск като „истински гений“, след като заяви, че поддържа тесни контакти с американски партньори, включително с милиардера, по въпроси, свързани със сателитните технологии.

Коментарите бяха направени в сряда по време на срещата на върха Русия–Африка в Москва. Путин обсъди руския проект за сателитен интернет „Расвет“, който има за цел да осигурява интернет връзка чрез спътници.

„Той е гений, истински гений“, заяви Путин за Мъск. „Ние сме в тесен контакт с нашите американски партньори, включително с г-н Мъск.“

Мъск е основател на SpaceX – компанията, която разработва и управлява сателитната интернет мрежа Starlink. От SpaceX не са отговорили на запитване за коментар.

Русия търси сътрудничество със Starlink

Путин подчерта, че е важно Русия да поддържа комуникация с американските си партньори, за да се избегнат смущения между руските спътници „Расвет“ и тези на Starlink в орбита.

„Ние и нашите американски партньори ценим това взаимно и въпреки всички политически въпроси, работим усилено“, заяви руският президент.

По данни на компанията Starlink разполага с приблизително 13 000 изстреляни спътника. За сравнение, според онлайн тракери за космически обекти в орбита се намират само няколко десетки спътника от проекта „Расвет“.

Руското посолство в Южна Африка определи „Расвет“ като руската алтернатива на Starlink и заяви, че проектът е в начален етап на развитие.

„Русия поддържа тесни контакти със САЩ по въпросите на космоса, включително с Илон Мъск“, се посочва в изявление на посолството.

Starlink и ролята му във войната в Украйна

Изявленията на Путин идват на фона на променящите се отношения между Москва и Вашингтон, докато войната в Украйна продължава.

Украинските въоръжени сили разчитат на Starlink за комуникации и координация на действията си. В началото на февруари обаче украинските военни са се сблъскали с проблеми с достъпа до услугата. Според предоставената информация Мъск е потвърдил, че SpaceX умишлено е предприела действия, довели до ограничаване на определени връзки. Обстоятелствата около тези ограничения и техният обхват са важни за оценката на ролята на сателитната мрежа във военните операции.

Отношенията между САЩ и Русия

Коментарите на Путин бяха направени в период на дипломатически контакти между Вашингтон и Москва по редица въпроси. Според предоставения материал американският президент Доналд Тръмп е обявил договореност с Русия за внос на дизелово гориво с цел ограничаване на поскъпването на горивата, а впоследствие САЩ са отменили част от предвидените санкции срещу Москва.

Междувременно Русия освободи американски гражданин, а специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф определи Владимир Путин като „хуманист“.