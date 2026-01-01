Главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск е възстановил достъпа на Украйна до сателитната система Starlink.

Това заяви американският президент Доналд Тръмп. Той обаче отказа да уточни дали лично е разговарял с милиардера по въпроса, съобщи TVP World.

По-рано „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Тръмп се е обадил на Мъск и е поискал да премахне ограниченията върху използването на Starlink от украинските въоръжени сили.

„Не искам да коментирам дали аз съм се обадил, или някой друг. Няма значение. Важното е, че той възстанови достъпа“, заяви Тръмп пред журналисти.

Украйна използва Starlink за комуникация на бойното поле и управление на безпилотни летателни апарати. Ограничаването на услугата затрудни операциите с ударни дронове и безпилотните системи за противовъздушна отбрана.

Позовавайки се на американски и украински представители, „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че системата е започнала да функционира по-нормално малко след предполагаемия разговор между Тръмп и Мъск. Някои украински представители обаче уточниха, че услугата все още не е напълно възстановена, въпреки повишената скорост на връзката.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ограниченията върху скоростта на Starlink продължават, като изрази надежда през следващите дни да обсъди въпроса с американския държавен секретар Марко Рубио.

Тръмп отрече да е участвал във вземането на решението за ограничаване на услугата. Рубио също подчерта, че достъпът на Украйна до Starlink зависи от SpaceX и Мъск, а не от Белия дом.

Случаят идва на фона на сериозно влошаване на отношенията между Киев и Вашингтон, след като Тръмп обяви споразумение за закупуване на руски дизел, отказа се от нови санкции срещу Москва и призова Украйна да прекрати атаките срещу руски петролни рафинерии.

Междувременно Русия нанесе удари с балистични ракети по Киев, а Украйна изпрати стотици дронове към Москва на 22 октомври. Взаимните атаки продължават въпреки усилията на Вашингтон за прекратяване на войната.