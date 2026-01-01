Новият публичен сблъсък между президентите на Украйна и САЩ и промяната на американския курс по отношение на конфликта в Европа са водеща тема за световния печат.

Великобритания

Доналд Тръмп защити решението си да отмени част от санкциите срещу Русия, като същевременно отново обвини Володимир Зеленски, че не желае войната да приключи, пише британският в. "Гардиън".

„Решението ми по отношение на Русия е съвсем просто. В момента водя преговори за мир във войната между Русия и Украйна и не искам да правя нищо, което безразсъдно да отблъсне Русия от масата за преговори“, написа американският президент в собствената си социална мрежа Трут соушъл.

„Зеленски не се интересува и, честно казано, при всички пари, които Европа, както е известно, му дава... той не иска тази война да приключи и вероятно никога не е искал“, добави президентът на САЩ. В петък той подписа указ, с който временно спря влизането в сила на мащабен нов пакет от санкции, насочен срещу руската икономика, припомня британското издание.

Тръмп избухна срещу Зеленски: Киев удари Русия с мащабна атака с дронове (ВИДЕО)

Вчера Володимир Зеленски благодари на администрацията на Доналд Тръмп за възобновяването на обмена на разузнавателна информация между двете страни, но същевременно заяви, че САЩ умишлено са ограничили достъпа на Украйна до сателитната система Старлинк, за да може Тръмп да изпрати „послание“ в рамките на продължаващия си конфликт с украинския президент.

В интервю за Ен Би Си Зеленски заяви, че САЩ са „деблокирали“ разузнавателната информация за предстоящи руски удари с балистични ракети, които нанасят тежки поражения на енергийната инфраструктура на страната с наближаването на зимата. „Само САЩ разполагат с тази уникална разузнавателна информация, която позволява да бъдем предупреждавани, когато Русия използва балистични ракети. Ние не я получавахме по време на балистичните атаки в продължение на три дни“.

Ограничаването на скоростта, при която работят терминалите на Старлинк в Украйна, също е било послание, предадено от СпейсЕкс, добави той. То попречи на използването на дронове на фронтовите линии и на някои дейности на противовъздушната отбрана.

Двама души бяха убити и най-малко 17 ранени при размяната на удари между Русия и Украйна, насочени срещу енергийната инфраструктура, след провала на едностранно обявеното от Тръмп енергийно примирие.

Докато Америка се отвръща от Украйна, Европа остава сама, гласи заглавието на британският в. „Економист“. Европейците обаче не могат да заменят изцяло американската подкрепа, а същевременно се сблъскват и с проблеми у дома, подчертава изданието.

Кирил Дмитриев, основният руски преговарящ със САЩ по въпроса за войната в Украйна, очевидно е останал доволен от развитието през последните десетина дни, ако се съди по публикациите му в Екс. Той определи последния сблъсък на Тръмп с Украйна и сближаването му с Русия, особено решението да отмени санкциите срещу купуването на руски петрол, като „наистина исторически момент“. Според него избухналото тази седмица насилие по улиците на Париж и Милано показва как европейските граждани се обръщат срещу „поддръжниците на войната“.

На 16 октомври Дмитриев препубликува мем за новия световен ред: американският орел и руската мечка заедно се изправят срещу британския лъв в спор за съдбата на разединяващия се европейски континент. И изглежда, че украинският президент Володимир Зеленски споделя тази визия: „Ако САЩ застанат на страната на Русия... разбира се, че няма да надделеем“, заяви той вчера пред Ен Би Си.

На срещата на върха в Брюксел на 16 октомври Зеленски приветства европейците като „истински лидери“. И те обаче са подложени на засилващ се натиск: като цяло единни в подкрепата си за Украйна, но същевременно обезпокоени от перспективата за разрив в трансатлантическите отношения и неспособни да компенсират загубата на американска военна и разузнавателна подкрепа. Освен това Европа се сблъсква с все по-дръзки руски саботажни действия и сплашване в т.нар. „сива зона“, нарастващ фискален натиск и все по-поляризирана вътрешнополитическа среда, подчертава „Икономист“.

САЩ

В. „Ню Йорк таймс“ извежда в заглавие твърдението на Зеленски, че Тръмп рискува да допусне „историческа грешка“, ако подкрепи Русия.

„Ако Съединените щати подкрепят Путин, това е немислимо. Това е трагедия. Това е историческа грешка и голяма трагедия“, подчерта украинският президент пред Ен Би Си. „Ако САЩ официално застанат на страната на Русия, ако тези две държави бъдат заедно, тогава, разбира се, няма да надделеем и няма да можем да устоим“, добави той в интервюто си.

Зеленски обвини Доналд Тръмп, че се опитва да принуди Киев да капитулира пред Русия, с което изостря продължаващия вече седмица спор с американския си колега, отбелязва Блумбърг.

Украинският президент също така предложи нов вариант за удовлетворяване на искането на Тръмп Украйна да прекрати ударите по руските петролни рафинерии, с цел да ограничи високите цени на дизеловото гориво. В замяна той поиска допълнителни доставки на системи за противовъздушна отбрана Пейтриът.

Руският президент Владимир Путин предложи среща на високо равнище със своите колеги от САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Цзинпин, на която да бъде обсъдено споразумение за Украйна, пише в. „Уолстрийт джърнъл“.

Не се очаква украинският президент да бъде включен в предложения формат за преговори в момент, в който руският лидер се опитва да договори край на войната, благоприятен за Москва, отбелязва американското издание.

Франция

Москва предлага тристранна среща да се проведе в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), насрочена за средата на следващия месец в Китай, посочва френският в. „Монд“.

Идеята е била повдигната от Владимир Путин по време на телефонния му разговор с Доналд Тръмп на 9 октомври. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е потвърдил, че се обсъжда възможна тристранна среща, но е уточнил, че „на този етап няма конкретна договореност нито за самата среща, нито за евентуалното ѝ съдържание“.