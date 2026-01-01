Напрежението между Вашингтон и Киев се засилва заради ударите по руската енергийна инфраструктура и решението на американската администрация да облекчи част от ограниченията върху руския петрол. Украинският президент предупреди, че подкрепата за Москва би била „историческа грешка“.

Украйна извърши една от най-мащабните си атаки с дронове срещу Русия от началото на годината, като нанесе удар по ключов петролен терминал край Санкт Петербург. Атаката бе извършена в нощта срещу събота, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп да бъдат прекратени ударите по руската енергийна инфраструктура.

Между Киев и Вашингтон се натрупва напрежение, което поражда опасения в Украйна, че страната може да загуби част от ключовата американска подкрепа в навечерието на поредната зима, белязана от непрестанни руски атаки.

В петък Тръмп прибегна до изключение от мащабните икономически санкции, наложени на Русия от Конгреса на САЩ. По-късно украинският президент Володимир Зеленски заяви в предаването Meet the Press на NBC News, че подкрепата на Вашингтон за Москва би била „историческа грешка“.

В публикация в социалната мрежа Truth Social в неделя Тръмп подчерта, че не иска да предприема действия, които биха отдалечили Русия от преговорите за прекратяване на войната. Той изрази увереност, че „се постига голям напредък“, но същевременно отправи критики към Зеленски.

„Той не иска да сложи край на тази война и вероятно никога не го е искал“, написа американският президент.

„В момента водя преговори за мир във войната между Русия и Украйна и не искам да правя нищо, което глупаво би отдалечило Русия от масата за преговори“, добави Тръмп.

Въпреки разногласията Зеленски съобщи, че в неделя е разговарял с американския специален пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп. По думите му контактите са част от продължаващите усилия за постигане на мир.

„Правим всичко по силите си това да се случи и да гарантираме, че позицията на Америка е силна и допринася за укрепването на мира“, написа Зеленски в X.

Мащабна атака с дронове срещу Русия

Украйна продължава да нанася удари на голямо разстояние по руска територия. Руското министерство на отбраната съобщи, че в нощта срещу неделя са били свалени 1015 украински дрона над различни части на страната.

Според руските власти сред целите е бил петролен терминал край Санкт Петербург, чийто капацитет за обработка достига 12,5 милиона тона годишно. Украинската компания Fire Point, производител на дронове, използвани при атаката, съобщи за пожар на територията на съоръжението.

По данни на руската дистрибуторска компания Ozon е бил атакуван и логистичен център в Санкт Петербург. Съобщава се и за удар по център за данни на руската социална платформа VKontakte.

Местните власти съобщиха за един загинал и петима ранени при нападенията. Нанесени са и щети по жилищни сгради.

„Един от дроновете беше свален точно над нас. Имаше ярка светкавица, а взривът ни разтърси доста силно“, разказа 41-годишен жител на Санкт Петербург пред CNN.

Друг местен жител описа преживяното така: „Чух силен рев, извадих всички от леглата, взех котката и се скрихме в банята.“

Задълбочаващ се конфликт между Тръмп и Зеленски

Украинските удари идват на фона на влошаващите се отношения между Зеленски и Тръмп. Миналата седмица американският президент определи украинските атаки срещу руски петролни рафинерии като „позор“.

Около седмица по-рано Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили временно да прекратят взаимните си атаки срещу енергийната инфраструктура. Според американската администрация подобна стъпка би могла да допринесе за ограничаване на натиска върху цените на петрола и дизела преди ключовите междинни избори в САЩ.

Нито Киев, нито Москва обаче потвърдиха официално наличието на подобно споразумение. Украйна временно преустанови някои от ударите си по руски енергийни обекти, но впоследствие ги възобнови. Междувременно Русия продължи атаките срещу украински енергийни съоръжения и градове.

Според украинските власти 11 души са загинали, а близо 50 са били ранени при руски ракетни и дронови атаки в Украйна през 24-те часа до неделя сутринта. Сред поразените обекти са енергийни съоръжения в Одеска област.

„Откакто американският президент обяви прекратяване на огъня в енергийния сектор преди седмица, Русия умишлено е атакувала енергийния, нефтения и газовия сектор на Украйна 76 пъти“, заяви Зеленски в публикация в X.

Киев предупреждава за последиците от американските решения

Решението на администрацията на Тръмп да облекчи ограниченията върху вноса на руски дизел и да приложи изключение от част от санкционния режим предизвика критики, включително сред представители на Републиканската партия.

В интервю за NBC News в неделя Зеленски заяви, че подобни действия подпомагат военните усилия на руския президент Владимир Путин в момент, когато руските сили срещат трудности на бойното поле.

„Това е още една подкрепа за руската агресия“, коментира украинският президент.

Зеленски засегна и въпроса за ограниченията върху използването на сателитната система Starlink от украинските военни. По думите му достъпът до услугата за насочване на дронове с малък обсег и изпълнение на бойни задачи остава ограничен.

Той заяви, че ограничаването на скоростта, с която могат да летят украинските дронове, е било част от послание на американското правителство. Администрацията на Тръмп отрече да е разпореждала ограничаване на услугата.

Украинският президент съобщи още, че обменът на разузнавателна информация със САЩ е бил прекъснат за три дни по време на руски атаки с балистични ракети, но впоследствие е възстановен. Американските сателитни системи играят важна роля за предупреждаването на украинските военни за приближаващи ракети.

Украински източник е заявил пред CNN, че преди руската балистична атака срещу Киев в неделя не е имало предварително предупреждение. Според медията това е третият подобен случай в рамките на една седмица.

Зеленски: Надявам се Тръмп да бъде съюзник на Украйна

В интервюто си Зеленски коментира и твърдението на Тръмп, че с украинския президент се работи по-трудно, отколкото с Владимир Путин.

„По-добре е да имаш партньори, които са открити и ясни, отколкото такива, които са убийци, дори когато се усмихват“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че иска да се довери на американския президент и се надява Тръмп да промени отношението си към Путин.

На въпрос дали смята Тръмп за съюзник на Украйна, Зеленски отговори кратко: „Надявам се.“