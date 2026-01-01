Днес България осъмна с новината от цитирана първоначално от ДПА, че сме единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларация, приета по време на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин. В документа са заложени основните принципи на европейската сигурност, той обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес. Документът е бил приет от 39 държави по инициатива на Франция по време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), в която участват общо 47 държави. Сред подписалите документа са Германия, Украйна, Великобритания, Италия и Полша. По-късно от правителствената ни пресслужба излязоха с уточнение, че България е подкрепила с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност.

Подписана или не? Премиерът обясни за декларацията за сигурност в Дъблин, каква е позицията ни и резервите

По-късно от Дъблин премиерът Румен Радев обясни за това и лично: "България подкрепя инициативата на Франция за ключови принципи за гарантиране на европейската сигурност и ние именно подкрепяме декларацията в нейната работна част, където имаме ясни изразени принципи за общи усилия за противодействие на организираната престъпност, на тероризма, на хибридните атаки, на производството и разпространението на наркотици, противодействие на нелегалната миграция, но считаме, че в момента текат преговори най-сетне на високо дипломатическо ниво за мирно решение на войната в Украйна и именно тук ние мислим, че трябва езикът на общите европейски документи трябва да отразява динамиката на тези политически процеси, особено що се касае до преговорите", посочи той и допълни: "Затова и ние изразихме резерви към преамбюла на декларацията, така че именно тези формулировки да отговарят на тази динамика, за да може да имаме по-широк обхват на диалога и да не изключваме мирните решения в тяхната цялост".

Той обясни, че в по-ранните варианти на текста е имало формулировка за значението на преговорите в Абу Даби и че трябва да ги подкрепим. След това по думите му това е изчезнало и отпаднало, а страната ни настоява това да го има, да се отчита и да не се стеснява полето на диалог. По повод противоречивите информации на световните медии и коментарите у нас и в чужбина за това все пак България подкрепя ли тази декларация, или не, подписана ли е, или не, Радев заяви, че България е подкрепила тази декларация с резерви само в преамбюла. "Иначе цялата декларация я подкрепяме и приветстваме. Това е много важен документ", категоричен бе той.

Всичко това предизвика бурни реакции в България. Заваляха коментари и критики по темата от различните политически групи.

Борисов: От Дъблин сега разбрахте ли, че аз не разбирам? Подписахме ли декларацията, или не?

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира посещението на премиера Радев в Дъблин за Деветата среща на върха на Европейската политическа общност.

„Вие от Дъблин разбрахте ли – подписахме ли декларацията, или не я подписахме?“, попита Борисов. От правителствената информационна служба посочиха днес, че България е подкрепила с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност. Министър-председателят Румен Радев е изразил писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане политическите послания да бъдат адаптирани към настоящия етап на преговорите за мир в Украйна.

„Премиерът ни е в Дъблин, харчим маса пари – самолети, керосин, стюардеси. Най-скъпите неща са там“, каза Борисов.

"В Дъблин пак не стана ясно какво е подписал премиерът Румен Радев. Прибраха се и обясниха, че са подписали, но с някакви резерви. Радев не говори на българските граждани, а на господарите си в Кремъл. Пак имаме външна политика на Шрьодингер - хем ни има, хем ни няма, добави той", коментира и Даниел Митов от ГЕРБ.

Мирчев: Радев си представя, че Елисейският дворец е военно поделение и могат да заповядат да боядисат тревата зелена

Нещата са много сериозни и България трябва да се държи като истински съюзник, каза пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев по повод подкрепата на България с резерви за френската инициатива за европейска сигурност.

"Това е поредната хибридна позиция на България", коментира Мирчев и допълни: "Премиерът Румен Радев очевидно се страхува от Русия и е много трудно да се приеме, че всяка от тези 39 страни, подписали в Дъблин декларацията за сигурност, има териториален суверенитет и може да решава в какви съюзи да участва".

"Очевидно българското правителство си представя, че Елисейският дворец е военно поделение на Сухопътните войски в България и може да заповядва тревата да бъде боядисана в зелено", каза още той.

" Демократи за силна България " (ДСБ) ще предложат на парламентарната група на "Демократична България" (ДБ) да поиска изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание за френската декларация за ключовите принципи на европейската сигурност, която назовава руската агресия срещу Украйна и потвърждава НАТО като основа на общата ни сигурност. Това съобщиха от пресцентъра на ДСБ.

Политиката на кабинета "Радев" за сигурността се превръща в опасна импровизация, посочиха от формацията. За една сутрин светът чу три версии за позицията ни в Дъблин - не сме подписали, подписали сме, подписали сме "с резерви", се посочва още в съобщението.

Според партията накрая България се е оказала единствената държава от Европейския съюз (ЕС), която се е разграничила от общата декларация за европейската сигурност. Подобно лутане е знак за некомпетентност и заплаха за националната сигурност, заявиха от ДСБ.