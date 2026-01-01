Даниел Митов от ГЕРБ с нови критики към управляващите за Дъблинската декларация.

Борисов: От Дъблин сега разбрахте ли, че аз не разбирам? Подписахме ли декларацията, или не?

"В Дъблин пак не стана ясно какво е подписал премиерът Румен Радев. Прибраха се и обясниха, че са подписали, но с някакви резерви. Радев не говори на българските граждани, а на господарите си в Кремъл", каза той.

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Той припомни, че тази сутрин зам.-председателят на парламента е казал, че "опозицията е с отпаднала необходимост". "България е имала парламент без опозиция пред 1989-а година, знам, че за комунистите в кабинета "Радев" опозицията е неудобна и не им трябва. Трябва да се научат, че демокрацията се гради както на действията на управляващите, така и на работата на опозицията, която е не по-малко важна", каза Митов.

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Войната на пътя

Той бе запитан какво е направил, като вътрешен министър, за безопасността на пътя. "Спрял съм поръчката за икони. Бойко Рашков купуваше икони. По мое време миналата година статистиката за жертвите и ранените по пътища е най-ниска от времето, когато се води такава статистика", обясни Митов.

Той съобщи, че миналата година е подписал поръчка за електронни табла, които да бъдат поставени в началото на АМ "Тракия", а по думите му, таблата са доставени, но все още не са монтирани вече 8 месеца.