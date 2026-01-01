Премиерът Румен Радев обясни за декларацията за сигурност в Дъблин, резервите и каква точно е позицията на България.

"България подкрепя инициативата на Франция за ключови принципи за гарантиране на европейската сигурност и ние именно подкрепяме декларацията в нейната работна част, където имаме ясни изразени принципи за общи усилия за противодействие на организираната престъпност, на тероризма, на хибридните атаки, на производството и разпространението на наркотици, противодействие на нелегалната миграция, но считаме, че в момента текат преговори най-сетне на високо дипломатическо ниво за мирно решение на войната в Украйна и именно тук ние мислим, че трябва езикът на общите европейски документи трябва да отразява динамиката на тези политически процеси, особено що се касае до преговорите", посочи той и допълни: "Затова и ние изразихме резерви към преамбюла на декларацията, така че именно тези формулировки да отговарят на тази динамика, за да може да имаме по-широк обхват на диалога и да не изключваме мирните решения в тяхната цялост".

Той обясни, че в по-ранните варианти на текста е имало формулировка за значението на преговорите в Абу Даби и че трябва да ги подкрепим. След това по думите му това е изчезнало и отпаднало, а страната ни настоява това да го има, да се отчита и да не се стеснява полето на диалог.

По повод противоречивите информации на световните медии и коментарите у нас и в чужбина за това все пак България подкрепя ли тази декларация, или не, подписана ли е, или не, Радев заяви, че България е подкрепила тази декларация с резерви само в преамбюла. "Иначе цялата декларация я подкрепяме и приветстваме. Това е много важен документ", категоричен бе той.

Първоначално от ДПА съобщиха, че България е единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларация, приета по време на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин. В документа са заложени основните принципи на европейската сигурност, той обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес. Документът е бил приет от 39 държави по инициатива на Франция по време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), в която участват общо 47 държави. Сред подписалите документа са Германия, Украйна, Великобритания, Италия и Полша. По-късно от правителствената ни пресслужба излязоха с уточнение, че България е подкрепила с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин. Министър-председателят Румен Радев изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане политическите послания да бъдат адаптирани към настоящия етап на преговорите за мир в Украйна.

Помощ за Украйна?

Попитан за позицията на България за нов заем за Украйна и евентуалното участие на страната ни като гарант, министър-председателят заяви, че България подкрепя всички усилия за мир. Той посочи, че лично не приема подхода за постигане на „мир от позиция на сила“, тъй като според него той води до повече жертви, разрушения и ескалация на конфликта, която създава риск за целия свят.

Радев изтъкна, че България е държавата членка на Европейския съюз с най-голяма историческа общност в Украйна, и изрази тревога, че във войната продължават да загиват и българи. По думите му задача на правителството е да способства сънародниците ни възможно най-скоро да живеят в мир, а дотогава да имат достъп до образование, здравеопазване, електричество и отопление. Това няма да се реши с инвестиции във военни средства, заяви той.

Премиерът каза, че България е в процедура по свръхдефицит и има проблеми с резервите, поради което в настоящата ситуация не може да предостави финансови средства. Той подчерта, че страната ни не възпрепятства решенията на други държави членки да оказват финансова помощ. Същевременно България е готова да обсъжда механизми, които да гарантират, че средствата ще бъдат използвани за хуманитарни дейности, електроснабдяване и медицинска помощ, а не за оръжие, посочи Радев. При евентуално участие на страната ни като гарант той настоява да има механизми за целево насочване на средствата към българската общност, съсредоточена в няколко региона на Украйна.

„Ние повече оръжия и боеприпаси от складовете на Българската армия не предоставяме“, заяви още премиерът.

По думите му българските военни предприятия са имали огромен по обем износ през 2022 и 2023 г., който впоследствие прогресивно намалява. Радев обясни това с промяната в характера на войната – в началото е имало огромна нужда от произвежданите у нас боеприпаси, а сега има нужда от дронове.

Трагедията на "Тракия"

Нашите пътища са такива, каквито са, но вниманието и личната отговорност са ангажимент на всеки един от нас. Това заяви министър-председателят в коментар за двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Премиерът подчерта необходимостта водачите да отчитат обстановката на пътя и припомни отправения от него призив за внимателно шофиране. „Магистралите не са писта, не правете така, че за да спечелите няколко минути, да рискувате живота си“, заяви Радев.

В отговор на въпрос дали ще има оставки след катастрофата министър-председателят каза: „Знаете моя подход, чакаме хода на разследването, нека установим какви са причините, те са многофакторни, така че като имаме резултат, тогава ще вземем решение“.

Два верижни сблъсъка между 86 превозни средства станаха на 10 ноември, около 7:00 ч. сутринта, при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ в района на пътен възел "Зимница" край Ямбол. Жертвите са 12, като 11 души загинаха в деня на инцидента, а на следващия ден в болница издъхна още един от тежко пострадалите.

Механизми за по-голяма свобода на избор на майките на деца с увреждания в трудовите им отношения с държавата

Ще бъдат предложени механизми, които да дадат на майките на деца с увреждания по-голяма свобода на избор как да се осъществяват трудовите им отношения с държавата. Това заяви още Румен Радев по повод предложените от управляващите промени в Закона за личната помощ.

Премиерът съобщи, че минути преди изявлението му е започнала среща на майки на деца с увреждания с ресорните министри. „Очаквам справедливо решение, което в никакъв случай да не ощетява нуждите на майките на деца с увреждания и в същото време да запазва стабилността на социалната сфера и политиките“, каза той.

Радев определи въпроса като предизвикателен, но увери, че независимо от ограничените средства в бюджета потребностите на майките на деца с увреждания няма да бъдат ощетени.

Министър-председателят заяви още, че има множество случаи на фалшиви решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), срещу които ще се води „безкомпромисна битка“. По думите му ръстът е огромен и става въпрос за значителни средства.

Хората, които имат действителна нужда, ще получават подкрепа от държавата, а при фалшификации ще има дисциплинарни преследвания, заяви Радев.

Вчера опозиционните партии в парламента се обявиха против предложените от управляващите промени в Закона за личната помощ, а управляващото мнозинство от своя страна увери, че няма да има лишени от социални придобивки хора.