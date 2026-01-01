Столична община заведе дело за собствеността на къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър в Борисовата градина.

Двата имота са затворени от години и остават недостъпни за софиянци. Смятаме, че има правни основания да претендираме за собствеността върху тях и поискахме от съда да признае правата на общината и да ни върне владението.

Предприехме и превантивна мярка. Съдът уважи искането ни за възбрана върху имотите, което ги защитава от прехвърляне и създаване на нови права на трети лица, докато делото е в ход.

Знаем, че съдебният процес може да продължи години, но ще използваме всички законови възможности, за да защитим общинската собственост, заявяват от Столична община.

Това е част от последователните действия на Столична община за защита на публичния интерес, включително по казусите с незаконните постройки край язовир „Искър“, обекта до езерото „Ариана“ и „Капитолия“.