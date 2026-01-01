Най-бързо растящите AI длъжности в дизайна са творчески, а не технически, но част от тях изискват опит. Какво правят новите роли и откъде започва човекът, който тепърва влиза в професията.

Според годишния доклад на Autodesk за AI работните места в индустриите за проектиране и производство най-бързо растящата AI длъжност през 2026 г. е AI UX дизайнер: обявите за нея са нараснали със 145% за година. На второ място е AI Creative Technologist със 123%, а AI инженерът, който водеше класацията миналата година, е осми с ръст от 55%.

Първата стъпка за човек без опит са основите. Design Basics е безплатен двуседмичен онлайн курс в реално време на SoftUni Creative за начинаещи в графичния и UX/UI дизайна. Той е входът към програмите на SoftUni Creative по графичен, UI/UX и интериорен дизайн, обновени с AI практики.

Какво правят новите роли

AI UX дизайнерът проектира продукти, в които потребителите работят с AI модели. В обява за такава позиция от септември 2026 г. задачите включват проучване на взаимодействието между човек и AI, интерфейсни решения за забавянето на отговорите и за контрола на потребителя и работа с разработчици и продуктови мениджъри.

AI Creative Technologist е хибрид между творец и технолог. В обява на творческо студио от януари 2026 г. човекът в тази роля прави прототипи и вътрешни AI инструменти за дизайнери, копирайтъри и видеомонтажисти и обучава AI върху правилата на марката. Търсят се хора с опит в креативните технологии. Това са отделни примери от обяви, а не определение на длъжностите.

Смесената картина

Картината не е еднопосочна. В прогнозата на Световния икономически форум от 2025 г. UI/UX дизайнерите са осмата най-бързо растяща професия. Това е очакване на работодателите, а не измерена заетост.

Проучване на Figma сред ръководители на дизайн екипи по света показва, че 56% от тях виждат нарастващо търсене на опитни дизайнери, а само 25% - на по-начинаещи.

Данните на SynapseScope от октомври 2026 г. за САЩ показват, че делът на обявите за дизайнери, копирайтъри и видеомонтажисти, в които се иска AI, е нараснал от около 14% през октомври 2025 г. до около 22% през септември 2026 г. Мнозинството от обявите още не го изискват, но делът им расте. Обявите, свързани с AI, растат и в Европа - с 32% през 2026 г. В България вече има обяви от края на октомври 2026, като тези за графични дизайнери с поне пет години опит, които да използват AI инструменти, и за старши UX дизайнери с опит в проектирането на AI функции.

Тенденцията следва да продължи и изискването за AI умения ще се налага все повече на световния пазар и след това ще стига и до българския.

Изискването за опит обаче не е непреодолима бариера. С постоянство и правилните насоки човек може да стигне до такива позиции по-бързо, отколкото преди.

Как започва начинаещият

Първо са основите. Autodesk установява, че дори в AI ролите най-търсеното умение е дизайнът, а дори писането на код е на шесто място.

Второ са AI инструментите. В проучването на Figma повечето ръководители виждат нарастваща нужда от владеене на AI. Adobe предупреждава, че рискът за влизащите в професията е да сбъркат владеенето на AI с владеенето на занаята.

Трето е практиката. В анкета на Autodesk в САЩ 82% от студентите са уверени с ежедневните AI инструменти, но само 36% - със специфичните за тяхната област.

Тук структурираното обучение дава предимство: ясен път от основите към практиката, насоки от преподаватели от индустрията и AI практики, вградени в програмите на SoftUni Creative. Така опитът се натрупва по-целенасочено, а не на случаен принцип.

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