Жител на Бат Ям в централен Израел е арестуван по подозрение в участие в убийството на израелски гражданин на метростанция в София, станало преди около месец, съобщи полицията днес, информира „Аарец“.

Починалият след побой в метрото е университетски преподавател

Според полицията това е в съответствие с международна заповед за арест, издадена срещу 32-годишния заподозрян. Очаква се той да бъде изправен на съдебно заседание като част от процеса по екстрадицията му към правоохранителните органи в България.

Трагедия в столичното метро: Откриха пребит мъж в асансьор, по-късно почина (СНИМКИ)

Българските медии идентифицираха жертвата като 83-годишния Андрей Атанасов, бивш преподавател в Софийския университет. Заподозреният го е срещнал на метростанцията, пребил го жестоко в асансьор и избягал. По-късно Атанасов почина от нараняванията си.

Полицията подозира, че двамата са имали финансов спор и че заподозреният в убийството е възнамерявал да се сдобие с имуществото на лектора.