49-годишен мъж от исперихското село Лъвино преби жестоко възрастната си майка, съобщиха от пполицията.

На 12 ноември е подаден сигнал от "Спешен център", че при тях е докарана 72-годишна жена със счупен нос, фрактура на ребро и контузни рани по главата.

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Установено е, че възрастната жена е била блъскана и удряна с юмруци и ритници от сина си, който живее при нея.

Пострадалата жена е транспортирана за лечение в болницата в Разград.

Насилникът е задържан, а по случая се води разследване.