Върховният административен съд (ВАС) отказа да уважи искането на директора на РИОСВ-Велико Търново за незабавно изпълнение на Заповед № РД-18/15.01.2026 г., с която на „Кроношпан България“ ЕООД е наложена принудителна административна мярка, преди приключването на съдебния спор по нейната законосъобразност.

С определение № 11470 от 11 ноември върховните магистрати потвърдиха отказа на Административен съд-Бургас за допускане на предварително изпълнение на заповедта, съобщиха от МОСВ.

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Определението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.В жалбата си пред ВАС директорът на РИОСВ излага нови факти и обстоятелства, които налагат незабавното изпълнение на мярката.

Сред аргументите са постъпили сигнали от граждани, извършени проверки и действия на оператора, както и наличието на значим обществен интерес, какъвто е необходимостта от защита на живота и здравето на гражданите.

След разглеждане на представените доводи ВАС приема, че не са налице нови факти и обстоятелства, които да обосновават предварителното изпълнение на мярката.

В мотивите си съдебният състав подчертава, че държавата има конституционно задължение да гарантира живота и здравето на гражданите и да осигурява опазването на околната среда, но по конкретното дело според съда липсват достатъчно конкретни и доказани обстоятелства, които да обосновават наличие на обществен интерес, в т.ч. риск за човешкото здраве.

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ВАС посочва също, че самото наличие на сигнали на граждани за предполагаемо замърсяване на въздуха не доказва нито наличието на такова замърсяване, нито неговия източник.

Отказът за предварително изпълнение не слага край на съдебния спор. Делото продължава в АС-Бургас, където „Кроношпан България“ ЕООД оспорва като незаконосъобразна Заповед № РД-18/15.01.2026 г. на директора на РИОСВ-Велико Търново.

РИОСВ ще продължи да защитава наложената принудителна мярка и обществения интерес в рамките на съдебното производство.